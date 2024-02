Appuntamento al teatro comunale di Chiaravalle con “Fissò Armonikòs” Venerdì 23 febbraio alle ore 21.00

Venerdì 23 febbraio Giorgio Felicetti è protagonista, autore e regista, al Teatro Comunale di Chiaravalle nella stagione in abbonamento proposta da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura, di Fissò Armonikòs. Poveri Cristi e fisarmoniche. “Spettacolo circense musicale con note leggere e lacrime amare” – dice l’autore – messo in scena con la partecipazione di Valentina Bonafoni e con la Piccola Orchestra Armonikòs (Christian Riganelli fisarmoniche, Pierluigi Bambozzi organetti, Federico Perpich violoncello).

Caleidoscopico, epico, esilarante e commovente, lo spettacolo si muove fra più registri: comico-circense, narrazione civile, fiaba popolare, cabaret e sempre in bilico fra amore e morte, fra giorni di lavoro e giorni di festa, povertà e ricchezza. A dar soffio al racconto è sempre la fisarmonica, orchestra dei poveri: in mezzo alle botteghe artigiane viennesi, ai funerali di Beethoven, alle battaglie di Garibaldi, alle scoperte dei contadini dell’Ottocento, tra il popolo di Verdi. Dentro c’è l’epopea del primo fabbricatore, Paolo Soprani, ci sono le migrazioni, con la più terribile tragedia mineraria nella storia del lavoro italiano. Il Novecento musicale, e di questa orchestra ambulante la conquista del mondo dello spettacolo con i tango argentini e la musica da film: Hollywood e Piazzolla. Una favola sentimentale, insomma, sull’umano vivere, che fa ridere e commuove invitando lo spettatore a ballare i propri sogni, da tener vivi anche in tempi offuscati.

Biglietti alla Biglietteria del Teatro aperta ogni martedì (17,30-20) e venerdì (10-12,30), il giorno precedente ogni spettacolo (17,30-19,30) e il giorno di spettacolo, nei punti vendita AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com.

Informazioni: AMAT (tel. 071/2072439), Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle (tel. 071/9499266).

Inizio ore 21.