iziwork punta sulle Marche. L’Agenzia per il Lavoro digitale apre il nuovo hub di Ancona Analisi dati, intelligenza artificiale e partner model: l'innovazione di iziwork per aiutare a far incontrare domanda e offerta di lavoro

96 Letture Economia

iziwork – la tech company che, con una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e analisi dei dati, velocizza e ottimizza i processi di ricerca e selezione – inaugura il suo nuovo hub ad Ancona, in Via Sandro Totti 3, rafforzando il suo presidio nel Centro Italia.



Con l’apertura dell’hub di Ancona, iziwork – acquisita nel 2023 da Proman, leader francese nel mercato del lavoro temporaneo e delle risorse umane – continua la sua espansione nel mercato delle agenzie del lavoro, puntando sulle Marche. Una regione che nel terzo trimestre 2023 ha registrato un tasso di occupazione del 69%, superiore alla media nazionale (61,6%), e che nel trimestre febbraio – aprile 2024 prevede l’inserimento di31.360 risorse.

L’inaugurazione dell’hub di Ancona rappresenta un passo significativo per iziwork anche per promuovere la forza del suo modello. L’azienda fa della tecnologia il suo valore aggiunto principale: grazie a processi informatizzati e a soluzioni di intelligenza artificiale e analisi dati, iziwork è in grado di uniformare la qualità del servizio e l’efficienza operativa su tutto il territorio attraverso l’headquarter di Milano. Il tutto in una strategia di ottimizzazione dei costi di struttura che la differenzia dalle altre agenzie per il lavoro.

Gli hub, come quello di Ancona, rafforzano il presidio territoriale, permettendo di interagire ancora più efficientemente con il tessuto produttivo locale, nell’ottica di intercettarne le peculiarità e le necessità. La strategia di crescita di iziwork si fonda, infatti, sulla fusione tra l’expertise tecnologico all’avanguardia e il fattore umano. Proprio per questo nel 2023 ha avviato il progetto Partner Model, l’innovativa rete costituita da un network di agenti di commercio e professionisti attivi sul territorio nazionale, che assicurano la presenza di iziwork in tutta Italia, sempre con un approccio agile e flessibile. I Partner operano in maniera autonoma, ma possono sempre contare sul supporto dell’headquarter per la formazione nell’utilizzo di tools commerciali digitali. Un modello unico, che sta permettendo a iziwork di raggiungere risultati sempre più significativi e rilevanti rispetto agli standard del settore.

Il nuovo Hub coprirà con i suoi servizi l’intera regione Marche, con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro in tutti i settori che caratterizzano il tessuto imprenditoriale e produttivo di quelle aree, come il settore tessile, industria metalmeccanica, stampaggiogomma e plastica (calzaturifici), arredamento (mobili).

“Il 2024 sarà per noi un anno di grande sviluppo, nel quale vogliamo raddoppiare la nostra presenza territoriale e lo facciamo iniziando con l’apertura del primo dei 7 nuovi Hub ad Ancona. Quello marchigiano è un tessuto imprenditoriale che conosciamo bene, dove siamo già operativi con circa 20 clienti. – dichiara Pierluigi Lauriano, amministratore delegato di iziwork in Italia. Il nostro modello operativo ha dimostrato di essere in grado di soddisfare le esigenze di aziende e candidati e da qui la scelta di rafforzare il nostro impegno nella regione con il nuovo hub, che ci aiuterà a concretizzare la nostra ambizione: diventare sempre più punto di riferimento per le imprese locali e per i lavoratori che cercano nuove opportunità professionali.”

L’hub di Ancona accoglierà inizialmente un team operativo composto da 4 membri, inclusi 2 partner, con l’intenzione di espandersi nel prossimo futuro. Quello marchigiano si aggiunge agli altri hub inaugurati da iziwork a Bergamo, Brescia, Crema, Parma, Pordenone, Roma, Torino e Verona, che si aggiungono alla sede centrale di Milano. Un’espansione che ha permesso alla start-up tech di supportare oltre 1.200 aziende clienti e di annoverare nel proprio database oltre 1 milione di lavoratori iscritti.