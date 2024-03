Gusti di Marche: svelato l’itinerario del gusto marchigiano A Serra de' Conti la conferenza stampa di lancio del progetto

Si è tenuta nella mattinata del 16 marzo a Serra de’ Conti la conferenza stampa, aperta alla cittadinanza, per il lancio del progetto “Gusti di Marche” presentato da Dolcemente Zucchero, noto marchio dell’azienda Lalli a valere sul Bando regionale “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola” (DGR n. 863 del 19 giugno 2023) che propone una serie di serate evento per celebrare e diffondere la cultura enogastronomica del territorio.

Paolo Sebastianelli, amministratore di Lalli, che della valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze regionali ha fatto la sua principale attività, ha illustrato il concept del progetto: gli eventi si svolgeranno tra aprile e giugno, offrendo esperienze memorabili in location speciali, ristoranti e cantine. Il progetto prevede la partecipazione di cantine d’eccellenza e birrifici artigianali che presenteranno la loro migliore produzione, accompagnata da abbinamenti speciali e sorprendenti.

“Una grande occasione di scoprire e riscoprire luoghi, tradizioni e sapori, – ha sottolineato Letizia Perticaroli, Sindaca di Serra de’ Conti – di un territorio vocato ai ritmi tranquilli, ideali per lo slow tourism, borghi in cui scorre la vita autentica. Un progetto del genere che è fondato sul fare rete tra produttori, strutture e locali del territorio non può che avere effetti positivi”

L’inizio sarà in grande stile: il primo aprile con la rievocazione della Colazione Tradizionale di Pasquetta presso la Fornace di Serra de’ Conti, un suggestivo esempio di archeologia industriale.

Ci saranno piatti della tradizione preparati sul posto. Immancabile la Coratella ed altri prodotti della tradizione quali Salumi, formaggi Frittata, Uova sode, Pizza al formaggio

Antichi giochi in legno per bambini, spettacoli per adulti, degustazioni enogastronomiche, musica e momenti di relax per tutta la durata del pomeriggio fino all’ora dell’aperitivo.

Una novità del bando 2024 è l’apertura dell’enogastronomia alla cultura e alla storia della provincia di Ancona, con un focus particolare sulla valle del Misa e Nevola. Diverse serate si svolgeranno in location straordinarie come la Fornace Hoffmann, Palazzo Palazzi a Serra de’ Conti e il Castello di Genga.

Oltre alle location storiche, le serate avranno luogo in locali di pregio come Agritust la Fonte a Serra de’ Conti, Il Centrale Bar e Bottega a Serra de’ Conti, e l’Agriturismo Cantina di Bacco ad Arcevia. Gli chef seguiranno la propria vocazione, proponendo abbinamenti speciali. In ogni serata, i produttori saranno presenti per raccontare la storia dell’azienda, la passione per il proprio prodotto e l’espressione di ciò che vogliono comunicare attraverso di esso.

Le visite in cantina saranno un modo diretto e sincero per gustare il territorio. Cantina Mezzanotte a Senigallia, Cantina Mancinelli a Morro d’Alba, Cantina Umani Ronchi ad Ancona e Cantina Casalfarneto a Serra de’ Conti apriranno le porte ai visitatori, accompagnandoli tra vigne, cantina e sala degustazione, offrendo le migliori degustazioni accompagnate dalle eccellenze del territorio.

Il calendario degli eventi prevede tappe dal 1 aprile al 27 giugno, con varie location in diverse date. Per ulteriori informazioni sugli eventi e per prenotare il percorso enogastronomico, visita il sito dedicato a dallavignaallatavola.marcheandwine.it. Per contattare Dolcemente Zucchero, chiama al numero 349 2325540 o 379 238 4390.