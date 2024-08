“Serve una rapida risposta all’emergenza del pronto soccorso del Carlo Urbani” Il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo: "Servono più risorse mediche e sanitarie"

69 Letture Politica

“Rispetto alle criticità e al disagio che io stesso ho raccolto lunedì scorso all’ospedale Carlo Urbani, mi appello alla politica regionale affinché venga data una risposta seria, adeguata e strutturata a uno scenario che si manifesta non di rado poiché è evidente che il Pronto soccorso di Jesi si trova a operare senza l’adeguato supporto territoriale”.

Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che ha aggiunto: “Ringrazio il presidente Dino Latini, al quale ho chiesto un incontro, per il sostegno che mi ha personalmente manifestato. Voglio sottolineare che l’emergenza ha bisogno di una reazione immediata: servono più risorse mediche e sanitarie, la piena disponibilità dei posti letto ospedalieri e delle residenze assistenziali protette. Il Pronto soccorso non è un reparto, ma è il luogo deputato esclusivamente per dare risposte alle emergenze”.