Struttura ricettiva abusiva scoperta a Jesi, denunciato il proprietario Nei guai un uomo di 64 anni

116 Letture Cronaca

In occasione dei controlli svolti giovedì 19 dicembre a Jesi, la Polizia di Stato ha denunciato un 64enne del luogo, proprietario di una struttura ricettiva situata in centro.

Una volta sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un cittadino spagnolo, il quale ha dichiarato di essere nelle Marche per motivi di lavoro e di aver preso in affitto un appartamento sin dallo scorso mese di agosto.

Interpellato a tal proposito, il 64enne ha riferito di aver affidato la gestione di due abitazioni a una nota società operante su internet. Dagli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, tuttavia, l’uomo non ha mai comunicato l’avvio dell’attività, ospitandovi numerose persone dall’inizio del 2024 in maniera totalmente abusiva: conseguentemente, egli non ha mai dichiarato alle forze dell’ordine le generalità di chi ha alloggiato nella struttura. Per tale motivo, è stato denunciato per omessa comunicazione, ricevendo inoltre una sanzione da 500 euro.