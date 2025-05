Tutto pronto per la nuova edizione di Falcomics Da venerdì 23 a domenica 25 maggio a Falconara Marittima

Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’edizione 2025 di FalComics, il festival dedicato alla Cultura Pop che si terrà nelle Marche, da venerdì 23 a domenica 25 maggio a Falconara Marittima (AN), organizzato da LEG Live Emotion Group insieme al Comune di Falconara Marittima su iniziativa del sindaco Stefania Signorini.

“FalComics rappresenta un appuntamento ormai imprescindibile per la nostra città. Un evento che, anno dopo anno, cresce e si rinnova, coinvolgendo sempre di più il cuore pulsante di Falconara – sottolinea il sindaco Stefania Signorini – Questa manifestazione è riuscita a coniugare con successo cultura, intrattenimento e partecipazione popolare, trasformando le nostre strade e piazze in un vero e proprio palcoscenico della creatività. FalComics non è solo un evento locale, ma una vetrina nazionale che ha saputo legare il nome di Falconara al mondo del fumetto, della cultura pop e dell’immaginario collettivo contemporaneo. È un’occasione per valorizzare il territorio, attirare visitatori e creare un senso di appartenenza e comunità“.

Da venerdì fino a domenica, tante le novità contenute all’interno del programma, all’insegna del tema scelto per questa edizione: “Empathy – Empatia”, ovvero “la capacità di immedesimarsi negli altri e comprenderne le emozioni” e le sue molteplici declinazioni. Tra queste, il potenziamento del Flash Pass, che quest’anno darà la possibilità ai visitatori di godere a pieno di tanti esclusivi contenuti del festival senza lo stress di lunghe code. Questo speciale braccialetto giornaliero permetterà di ridurre i tempi di attesa per visitare le aree tematiche, come ad esempio la Esport Zone e il Community Village, e partecipare a workshop e seminari, avere accesso agli speciali Meet&Greet con gli ospiti e ottenere il prezioso “Early Entry” per gli spettacoli serali del Parco Kennedy. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.falcomics.it nel quale è indicata anche la email (flashpass.comics@gmail.com), con cui è possibile prenotare anche gadget e attività a numero limitato. Si tratta di un servizio a disposizione dei visitatori, la cui garanzia sull’utilizzo è data anche da un numero limitato di braccialetti rispetto alle presenze al Festival e sarà accompagnato da un simpatico omaggio offerto dall’organizzazione.

Ricordiamo alcuni dei grandi ospiti di questa edizione: il Capitano Giorgio Vanni, insieme alla sua ciurma I Figli di Goku e Special Guest Ammiraglio Max, l’icona musicale degli anni ‘90 Mauro Repetto, il fantastico show targato Rainbow del Winx Live & Cosplay, i mitici Oliver Onions con il nuovo spettacolo insieme all’ensemble vocale degli ANIMEniacs Corp.

Tante le aree tematiche da visitare, una caratteristica ormai peculiare del festival: il rivoluzionato Music Village, l’oasi musicale nella quale si terranno concerti live, incontri, panel, meet&greet e zone relax; la nuova Media Zone all’interno di Parco Kennedy coordinata dal giornalista Maurizio Di Fazio, nata grazie alla collaborazione con tanti partner e media partner; via Nino Bixio trasformata nella casa delle Community Village, con immersioni tematiche quali l’universo dei Ghostbusters, le sfide di Laser Tag e Realtà Virtuale, il mondo di Star Wars e della Horror Zone, l’area dedicata al doppiaggio, al trucco cinematografico, ai supereroi, fino al tradizionale spazio dedicato ai mattoncini Lego®; la ricca Artist Alley, dedicata al mondo dell’illustrazione e del fumetto nell’area di Piazza Garibaldi, con oltre 30 artisti; Piazza Mazzini capitale del Board Games grazie a Play – Festival del Gioco, il più grande evento ludico d’Italia; l’universo videogames rappresentato da grandi brand quali Riot Games, Qlash, PG Esports e ProGaming Italia; la Movie Zone, con i suoi talk e gli incontri tra cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime; il format Comics&Science, progetto di comunicazione nel quale scienza e intrattenimento si incontrano; gli appuntamenti di Narrativa & Fantasy; l’area di Piazza Catalani dedicata alla cultura orientale, tra tradizioni, modernità e suggestioni provenienti da Cina, Giappone, Corea, con K-Pop, Cosplay, associazioni orientali, mostre, parate a tema e la tappa del campionato nazionale solisti di ballo K-Pop.

Come da comunicazione del Comune di Falconara Marittima (AN), durante il festival è prevista anche una riorganizzazione della viabilità e della sosta: dal 23 al 25 maggio dalle ore 9:00 alle 24:00 sarà vietato il transito in via IV Novembre, tra via Bixio e via Flaminia, in via Cairoli, tra via Marsala e via Bixio, in via Manara tra via Bixio e via Verdi, in via Leopardi tra via Trieste e via Spagnoli, oltre che in via Trento, nel tratto compreso tra via Leopardi e i ‘fornici’ del viadotto di via della Repubblica. Dalle 18:00 alle 24:00 sarà vietato il transito in via Leopardi tra via Trieste e via Spagnoli. In via Trieste, nel tratto da via Leopardi a via della Repubblica, sarà istituito negli stessi giorni e orari, il senso unico di marcia direzione monte. Già da oggi 20 maggio e fino a tutta la giornata di martedì 27 sarà vietata la sosta in via Bixio, tra via Trento e via Amendola, oltre che in altre strade centrali della città. Il divieto di sosta dal 23 al 25 maggio interesserà anche via La Marmora – piazza Europa nel tratto compreso tra via dei Mille e via Spagnoli, per tutto l’arco della giornata. Anche sul lato mare di via Flaminia, tra via Trieste e via Colombo, la sosta sarà vietata. I residenti che abitano nelle zone con divieto di sosta e che possiedono un permesso residenti dal 20 al 27 maggio potranno parcheggiare indifferentemente in tutte le zone di Falconara. Nelle stesse giornate sarà vietato il transito dei pedoni sul lato monte del viadotto di via Repubblica, che sarà percorribile a senso unico, in direzione sud, da via Trieste a via Spagnoli. Sono annullati i mercati ambulanti di giovedì 22 e lunedì 26 maggio.

L’inaugurazione del festival è prevista per il 23 maggio alle ore 16:00 con l’apertura della mostra “Il mio lavoro, la mia passione” di Ivan Bigarella, autore del manifesto ufficiale, presso Palazzo Pergoli.

Ricordiamo che sul sito ufficiale dell’evento si possono trovare tutte le informazioni relative a ospiti, programma, aree tematiche, flash pass e le info utili per raggiungere il festival.

ORARI FESTIVAL:



Venerdì 23, Sabato 24, Domenica 25 maggio 2025

– mostra mercato dalle 11:00 alle 24:00

– festival dalle ore 15:00 alle 24:00

