Tutti insieme per “BCC in Festa!” Traguardo nei festeggiamenti per i 110 anni di storia della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba - FOTO

Nel pomeriggio di domenica 11 maggio il centro storico di Ostra si è animato di sport, giochi, musica e colori grazie a “BCC in Festa!”, l’evento promosso dalla BCC Ostra e Morro d’Alba in collaborazione col Gruppo Giovani Soci della Banca e la sua Cassa Mutua AlbaNostra, a chiusura dei festeggiamenti per i 110 anni di storia dell’Istituto di Credito, celebrati con tante iniziative per tutto il 2024.

Molte le postazioni di intrattenimento ludico e di pratica sportiva per i bambini dislocate tra la piazza principale e le vie del centro. Dall’installazione di una scultura di palloncini per foto artistiche a ricordo, gioiosi giochi di magia, bolle di sapone e laboratori creativi, clown, palloncini multiforme, fino a spazi dove poter praticare mini tornei di calcio, pallavolo, basket, gimkane di ciclismo e perfino tiri di scherma storica antica.

Tutto ciò grazie a Professionisti dell’arte di strada quali Magic Espy, Stamira, Vip Claun Ciofega, Tania Magic Moment e alle Associazioni Sportive (ASD Volley 3 e Unione Basket 2010 Belvedere Ostrense – Morro D’Alba – San Marcello , Polisportiva Ostra, Ostra Calcio, Gruppo Sportivo Pianello, Brigata Montebodio, di cui alcune già convenzionate con AlbaNostra) che hanno accolto l’invito della Banca, consentendo così ai bambini presenti di divertirsi all’aria aperta secondo le proprie preferenze.

Dopo la festosa esibizione dei “Crazy Drums”, i giovanissimi percussionisti della Banda Musicale di Ostra diretti dal M° Gabriele Buschi, i saluti della Presidente della Banca Paola Petrini, che ha ringraziato della numerosa partecipazione e ripercorso i valori fondanti della lunga storia della Banca, e del Direttore Generale Roberto Crostella: “Essere presenti qui oggi, insieme alle persone, associazioni, commercianti del nostro territorio, significa dare un volto concreto alla parola cooperazione. Siamo una Banca che cresce con la propria comunità, che investe sul capitale umano, sulla solidarietà e sullo sviluppo sostenibile. ”BCC in Festa” è un modo per restituire valore, ascolto e gratitudine a chi ogni giorno sceglie la nostra Banca”.

A seguire, due momenti dal taglio istituzionale: nel primo, la Presidente, il Direttore, il Sindaco di Ostra Federica Fanesi e Andrea Agarbati per hOstLab APS hanno premiato per l’impegno civico con targa al merito e zainetto del Gruppo Giovani Soci BCC tre studenti della Scuola Primaria green Don Morganti di Pianello di Ostra (Cesaroni Sofia, Birarelli Emma e Ceccolini Francesco) come “Alfieri dell’Ambiente”, per essersi resi protagonisti di comportamenti sostenibili e amore per la natura, ripulendo dai rifiuti alcune aree naturalistiche; nel secondo, è stata la Presidente Petrini e il Direttore Crostella a ricevere dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Ostra una targa per la BCC di Ostra e Morro d’Alba come onorificenza per l’impegno civile da sempre profuso a sostegno dei territori dove opera.

Particolarmente apprezzati dai presenti la distribuzione a tutti del buono per una merenda a scelta presso i punti ristoro coinvolti (Barchiesi, Caffè del Teatro, Frutti di Mare, Golosamente, La Bottega da Flora, Mansanta, Jef Bar, Pro Loco) e di un biglietto ciascuno a Soci e Clienti Banca per l’estrazione di una “riffa” finale con circa 200 premi donati dagli esercizi commerciali convenzionati con AlbaNostra e tre maxi premi offerti dalla Banca (tre buoni viaggio da 1.250€, 750€ e 500€).

“E’ stato un importante esempio di collaborazione e cooperazione tra Enti, Associazioni e Commercianti del territorio con un grande successo di partecipazione”, ha concluso a fine serata la Presidente Petrini; “eventi come questo rappresentano l’anima del nostro essere Banca di Credito Cooperativo: radicati nel territorio, vicini alle famiglie, attenti alle nuove generazioni. La festa di oggi è una testimonianza concreta del nostro impegno per una comunità più coesa, viva e partecipata. Il Credito Cooperativo non è solo finanza, è relazione, fiducia, mutualità”.

In tal senso, il nostro più sentito ringraziamento va al Comune di Ostra, alla Polizia Municipale, alla Pro Loco, alla Brigata Montebodio, alla Protezione Civile, alla Banda Musicale “Città di Ostra”, ai Carabinieri in congedo, alla Croce Verde, alla Val Mivola, a hOstLab APS, al Gruppo Giovani Soci e Dipendenti BCC, alle Associazioni Sportive, ai Convenzionati AlbaNostra, ai Ristoranti/Locali coinvolti, a chiunque abbia contribuito a fare di questa Festa un momento gioioso di aggregazione, curandone un aspetto.

Come sempre, però, il “grazie” più accorato va ai Soci e Clienti Banca che, con la loro fiducia e preferenza, rendono concreta la nostra missione cooperativa: essere non meri istituti di credito ma compagni di strada per il territorio, vicini ai bisogni reali della comunità, capaci di costruire legami, sostenere progetti, promuovere crescita condivisa.

E ora, puntiamo al futuro, verso i prossimi decenni di storia insieme!

