Agugliano Estate 2025: quattro sere di musica, comicità e grandi emozioni sotto le stelle La rassegna apre il 14 giugno con Cevoli e Pizzocchi, poi Mirko Casadei Orchestra, un tributo a Battisti e Mogol, e uno a De Andrè

Cabaret, musica popolare e omaggi ai grandi della canzone italiana compongono “Agugliano Estate 2025”, ricco calendario di spettacoli proposti questa estate al Parco delle Querce dal Comune di Agugliano in collaborazione con l’Associazione La Guglia e AMAT con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche.

Ad aprire la rassegna sabato 14 giugno con il primo dei quattro appuntamenti imperdibili sono due giganti della comicità romagnola Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi. Con i loro personaggi irresistibili – dall’assessore Cangini all’imprenditore Teddi Casadey – i due porteranno sul palco uno Show esilarante, tra teatro e cabaret. Volti noti del panorama nazionale grazie anche alla lunga militanza allo Zelig Show, offriranno al pubblico una serata all’insegna della risata genuina.

Venerdì 11 luglio la tradizione del ballo liscio prende vita con l’orchestra più famosa d’Italia l’Mirko Casadei Orchestra. Fondata nel 1928 da Secondo Casadei, autore di “Romagna Mia”, l’Orchestra Casadei è un simbolo della musica nel mondo. Una serata coinvolgente e popolare, che farà rivivere il fascino del ballo all’italiana.

Sabato 26 luglio, con lo spettacolo Emozioni: il tributo a Battisti e Mogol, il cantante Gianmarco Carroccia interpreterà, con fedeltà e rispetto filologico, tutti brani del celebre duo Battisti/Mogol. Un viaggio che ripercorre le tappe più significative di una delle collaborazioni più amate della musica italiana, con arrangiamenti fedeli agli originali e un racconto biografico che accompagna ogni canzone.

La rassegna si chiude sabato 2 agosto con un intenso omaggio a Fabrizio De André portato in scena dalla band I Notturni. Parole di Faber: il tributo a Fabrizio De André, nato nel 2022, ricostruisce fedelmente le atmosfere dei grandi concerti di Faber, anche quelli con la PFM, grazie alla voce straordinariamente somigliante di Andrea Filippi e ad arrangiamenti curatissimi. Un tributo carico di rispetto, che fa rivivere l’anima poetica del grande cantautore.

Biglietti posto unico euro 15, ridotti euro 12 (under 25 e soci La Guglia) e euro 5 (under 14) in vendita nelle biglietterie AMAT Vivaticket, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), il giovedì ad Agugliano, locali Ex-Aquilone, via Martiri della Resistenza (salita CineTeatro Ariston, orario 17.30-19), e alla biglietteria al Parco delle Querce le sere di spettacolo dalle 20. I ridotti si possono acquistare solo in presenza nei punti vendita AMAT Vivaticket, all’Ex-Aquilone e alla biglietteria al Parco delle Querce.

Informazioni AMAT 071 207 2439 amatmarche.net e Associazione La Guglia 351.9989325 – 329.9293623 – associazionelagugliaets@gmail.com.

Inizio spettacoli ore 21.30