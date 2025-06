Dalla Francia alla Puglia senza poter bere: camion carico di ovini fermato sull’A-14 Sanzionato il conducente del mezzo pesante

In occasione di controlli svolti mercoledì 25 giugno lungo l’autostrada A14, gli agenti della Polizia Stradale hanno intercettato un camion adibito al trasporto di animali vivi.

A bordo del mezzo pesante, fermato nei pressi del casello di Ancona Nord, viaggiavano 203 ovini provenienti dalla Francia e diretti a Palo del Colle, in Puglia. Secondo quanto accertato da due veterinarie del Servizio Sanitario di Fermo, gli animali versavano in condizioni di grave sofferenza, dovute alle alte temperature e al fatto di non aver potuto abbeverarsi per l’intero tragitto, durato ben 16 ore fino a quel punto.

Per tale motivo, gli ovini sono stati condotti presso una stalla in Abruzzo, in modo tale da essere rifocillati. Il conducente dell’autoarticolato è invece stato sanzionato di 5.000 euro per la violazione delle norme riguardanti il trasporto di animali vivi e la tutela del loro benessere.