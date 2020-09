Si avvicina la seconda edizione dell’iniziativa “Climbing for Climate” Promosso dall'Università Politecnica delle Marche e da altri atenei italiani, l'evento prevede un'escursione con partenza da Bolognola

Anche l’Università Politecnica delle Marche partecipa alla seconda edizione del Climbing for Climate, iniziativa organizzata per sabato 19 settembre e promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, della quale UnivPM fa parte, in collaborazione con il Club Alpino Italiano. L’appuntamento coinvolge gli Atenei italiani in una giornata dedicata al trekking e alle escursioni in montagna, per sensibilizzare sui temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

L’evento è patrocinato anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM, dal Comitato Glaciologico Italiano – CGI, da Sustainable Development Solutions Network – SDSN e inserito nel calendario del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS. Questa seconda edizione di Climbing for Climate è diffusa in tutta Italia: hanno aderito 28 università di 10 regioni, da nord a sud.

Il Climbing for climate 2020 nelle Marche

Le quattro Università marchigiane partecipano alla seconda edizione del Climbing for Climate e, in collaborazione con il Club Alpino Italiano-Gruppo regionale Marche, organizzano un’escursione sui Monti Sibillini coinvolgendo rappresentanti delle rispettive comunità accademiche (studenti, docenti, tecnici e amministrativi, referenti dei gruppi di lavoro RUS). L’escursione si svolgerà lungo il percorso “Fra camosci e aquile”, da Bolognola alla Fonte dell’Aquila. Si tratta di un evento simbolico, volto a valorizzare il patrimonio naturale e culturale locale e a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ai temi dell’Agenda 2030.

Il cammino, il confronto sui temi dell’Agenda 2030 e l’appello

Una volta arrivati alla Fonte dell’Aquila sarà possibile discutere del tema della giornata: “Proteggere la natura e viverla nei borghi di terra e di mare”. Interverranno: i Rettori e i Direttori generali degli Atenei marchigiani (o i loro Delegati), i Referenti del CAI-Gruppo regionale Marche, il Presidente del Parco Nazionale del Monti Sibillini, la Sindaca di Bolognola. L’approfondimento sui temi dell’Agenda 2030 vedrà il contributo delle Delegate RUS degli Atenei marchigiani e riguarderà in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile: lotta al cambiamento climatico, consumo e produzione responsabili, salute e benessere, supporto alle comunità sostenibili, acqua pulita, protezione della vita sott’acqua e sulla terra, turismo sostenibile per una crescita duratura e inclusione sociale ed economica. Al termine della discussione verrà letto e sottoscritto l’”Appello per la protezione e la valorizzazione del patrimonio territoriale, proteggere la natura e viverla nei borghi di terra e di mare”, focalizzato sullo sviluppo e il benessere duraturi e sull’attenzione alla qualità della vita.

da: Università Politecnica delle Marche