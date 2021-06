Sabato 3 luglio spettacolo a Falconara Marittima in ricordo di Corrado Olmi L'attore si è infatti spento a Roma nel dicembre scorso

65 Letture Cronaca

L’associazione Koinè Aps apre la sua stagione teatrale a Falconara nel nome di Corrado Olmi. Sabato 3 luglio alla Corte del Castello, con ospiti d’onore il tenore David Mazzoni e gli artisti di Ma.Mo. Dance, l’associazione culturale falconarese offrirà il suo tributo all’attore di origine jesina, che negli anni Cinquanta era partito dalle Marche e aveva conquistato Roma, tanto da comparire in film d’autore, sceneggiati televisivi e rappresentazioni teatrali.

Olmi, che era anche un apprezzato vignettista, è scomparso nel dicembre scorso per complicazioni legate al Covid e gli artisti di Koinè intendono celebrare la sua carriera e il suo legame speciale con la spiaggia di Falconara, di cui era assiduo frequentatore.

Con lo spettacolo teatrale ‘Omaggio a Corrado Olmi’ si percorre la carriera artistica dell’attore, tra ricordi, racconti, immagini, alternando musica, teatro e intrattenimento. Prezioso il supporto di Ma.Mo. Dance e di David Mazzoni, finalista di di Italia’s got talent, che si esibirà in ‘Granada’.

La regia dello spettacolo di sabato 3 luglio è di Sabrina Gemmati, che insieme a Marcello Moscoloni aveva lavorato con Corrado Olmi ed Elio Pandolfi, un rapporto avviato nel 2005. «Per me e Marcello Corrado Olmi è stato un grande Maestro – spiega la regista – oltre che consigliere. Da lui abbiamo imparato tanto».

Per assistere allo spettacolo, in scena alle 21.30, occorre prenotare chiamando il 3476043522 oppure inviando una mail a koineshow@gmail.com. L’ingresso è di 10 euro, ridotto a 5 euro per ragazzi fino a 14 anni.