Univpm, presentate le nuove attività clinico-scientifiche della Clinica di Ortopedia Illustrate anche le diverse collaborazioni in atto

Sono state presentate le novità organizzative, terapeutiche e scientifiche intraprese dalla Clinica di Ortopedia dell’Adulto e Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Hanno partecipato il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore Università Politecnica delle Marche, il Dott. Michele Caporossi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti, il Prof. Mauro Silvestrini, Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia UnivPM, la Dott.ssa Nadia Storti, Direttore Generale ASUR Marche, il Prof. Antonio Gigante, Direttore della Clinica Ortopedia Adulta e Pediatrica, il Dott. Carlo Ciccioli Consigliere Regione Marche e il Dott. Fulvio Borromei Presidente dell’Ordine dei Medici di Ancona.

Tra le eccellenze della sanità marchigiana, la Clinica di Ortopedia dell’Adulto e Pediatrica ha illustrato il nuovo assetto organizzativo e le nuove attività clinico-scientifiche come l’attività chirurgica di traumatologia, di correzione delle gravi deformità e di allungamento degli arti insieme all’attività di correzione delle gravi deformità del rachide (cifosi, scoliosi, spondilolistesi) e del trattamento dei tumori ossei dell’infanzia, con il fondamentale apporto del personale di area infermieristica.

Numerose e determinanti per un lavoro in sinergia con le diverse professionalità, le collaborazioni interne con la Chirurgia della Mano (Dott. Michele Riccio); la Clinica Pediatrica (Prof. Carlo Catassi) e la SOD di Pediatria (Dott. Salvatore Cazzato); l’Anestesia e Rianimazione (Dott. Alessandro Simonini); la Chirurgia Pediatrica (Prof. Giovanni Cobellis), la Radiologia Pediatrica (Dott. Giulio Argalia); la Terapia Fisica e Riabilitativa (Dott. M. Ricci, Prof.ssa M. Capecci) e neuropsichiatria (Dott.ssa Marini Carla) e l’onco-ematologia pediatrica (Dott.ssa Paola Coccia).

Infine, sono attive collaborazioni esterne con il servizio di diagnosi prenatale delle malformazioni (lussazione congenita dell’anca e piede torto congenito) con il Centro di Diagnosi Prenatale di II livello di Loreto (Direttore dott. Alessandro Cecchi); con l’Istituto Bignamini – Fondazione Don Gnocchi per la cura delle malattie neurologiche dell’infanzia (Dott.ssa Giuliana Poggianti); con la Lega del Filo d’Oro per la cura delle malattie ortopediche dei bambini sordo-ciechi (Dott.ssa Patrizia Ceccarani, Direttore Scientifico e Dott. Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro); con la Oncologia pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli – UCSC Roma (Prof. Antonio Ruggiero). Saranno avviate attività in vari centri della regione (da San Benedetto del Tronto e Macerata a Fabriano e Pesaro) ed extraregionali (Umbria e Abruzzo).

da: Università Politecnica delle Marche