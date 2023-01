Al teatro Panettone di Ancona un monologo sulle pene d’amore In scena sabato 14 gennaio alle ore 21.00 "Ti lascio perché ho finito l'ossitocina" con Giulia Pont

82 Letture Cultura e Spettacoli

“Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” è il titolo del monologo comico interpretato da Giulia Pont in programma domani, sabato 14 gennaio, alle ore 21.00 al Teatro Panettone. Il lavoro rientra nella rassegna Made in Marche & Co 2022 – 2023 e si avvale della regia di Francesca Lo Bue e la produzione del Tangram Teatro di Torino.

La fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia, la protagonista, tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un gioco divertente, commovente e catartico.

BIGLIETTI PRENOTAZIONI E INFO: Posto unico intero €10, ridotto €8

Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 – 12:30/ 15:00 – 19:30 www.vivaticket.com Altre biglietterie su www.amatmarche.net/biglietterie

Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona 071 202588. AMAT 071 2072439 dal lunedì al venerdì 10:00 – 16:00 (Orario continuato). www.teatrorecremisi.it