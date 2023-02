Il Safer Internet Day ha compiuto 20 anni: le lezioni da imparare per la nostra sicurezza online Anche password forti vanno cambiate. Via da siti inaffidabili. Wi-fi pubblico? Meglio connessione dati. Proteggere l'account social

Il 7 febbraio è stato il Safer Internet Day, un’occasione importante per riflettere sulla sicurezza e la privacy quando navighiamo in rete. Istituita nel 2003, e perciò giunta al suo ventennale, ogni anno questa giornata viene celebrata in tutto il mondo per sensibilizzare la popolazione alle minacce e ai rischi che si nascondono dietro lo schermo del computer.

In un’era in cui la tecnologia e internet sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, diventa fondamentale per ogni utente conoscere i pericoli che si possono incontrare online e sapere come proteggere se stessi e la propria identità digitale, indipendentemente dai dispositivi utilizzati o dai siti in cui si naviga. In questo senso, sono state tante le iniziative promosse anche da importanti università italiane come La Statale di Milano che include la sicurezza informatica nei corsi di studi dell’A.A. 2022/2023.

Anche le password forti vanno cambiate regolarmente e… memorizzate

Il primo consiglio oggi dato dagli esperti è quello di utilizzare una password forte e univoca per ogni account che si utilizza. La password dovrebbe essere composta da almeno 8 caratteri, con una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Inoltre, è importante non utilizzare la stessa chiave d’accesso per più di un account e cambiarla regolarmente.

Ma anche le parole segrete più forti non saranno di alcuna utilità se non riusciamo a ricordarle, ecco perché è importante impegnarsi nel memorizzarle e tenerle in un luogo sicuro, dove possano essere recuperate in caso di necessità.

Perdere tempo a reimpostare le password secondo un sondaggio di ExpressVPN, è inoltre la seconda maggiore causa di frustrazioni tra gli utenti in una classifica che va dall’ ‘internet lento‘ ad ‘una riunione che poteva risolversi con un’email‘. Questa cattiva abitudine può anche esporci a possibili minacce per la sicurezza. Ad esempio, se un hacker riuscisse a indovinare o a recuperare la nostra parola chiave, potrebbe accedere alle nostre informazioni personali o finanziarie senza che ce ne accorgiamo.

Via dai siti inaffidabili. Wi-fi pubblico? Meglio la connessione dati

Altro consiglio cruciale è quello di evitare di fornire informazioni personali a siti web che non sono affidabili. Uno dei comandamenti dati dagli esperti è quello di non spedire mai i propri dati bancari o le cifre disponibili sulla carta di credito a piattaforme che non hanno un’apparente legittimità o che hanno un’interfaccia poco professionale, pericolo segnalato anche da Repubblica in un articolo riguardante la protezione dei risparmi online.

Inoltre, è importante essere cauti nell’utilizzo delle reti wi-fi pubbliche, poiché queste possono essere potenzialmente insicure e vulnerabili agli attacchi dei cybercriminali. Se possibile, è sempre meglio utilizzare una rete privata o una connessione dati cellulare per effettuare transazioni online o accedere a informazioni sensibili.

Amici e informazioni condivise: come proteggere l’account social

Per quanto riguarda i social network, è fondamentale prestare attenzione a chi si accetta come amico e a cosa si condivide online. Postare info personali, come l’indirizzo di casa o il numero di telefono, può essere pericoloso e aumentare il rischio di subire un attacco informatico. Inoltre, è importante verificare la privacy delle impostazioni del proprio account e limitare la visibilità delle informazioni condivise solo ai contatti fidati.

Un ultimo consiglio è quello di essere educati e rispettosi quando si naviga online. Non pubblicare commenti offensivi o diffamatori, e non diffondere notizie false o informazioni sensazionalistiche che possano creare panico o allarmismo.