Arriva nelle Marche lo spettacolo teatrale al femminile “Fiori d’acciaio” Andrà in scena tra l'11 e il 19 aprile a Osimo, Fermo, Fano, San Severino Marche e Fabriano

Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Gioia Spaziani, Martina Difonte, Stefania Micheli e Rossella Pugliese sono le protagoniste di “Fiori d’acciaio”, commedia di Robert Harling che va in scena, con la regia di Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, da martedì 11 a mercoledì 19 aprile nei teatri di Osimo (La Nuova Fenice, martedì 11), Fermo (dell’Aquila mercoledì 12 e giovedì 13), Fano (della Fortuna da venerdì 14 a domenica 16), San Severino Marche (Feronia lunedì 17) e Fabriano (Gentile mercoledì 19) per le stagioni i abbonamento realizzate dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

«Fiori d’acciaio, nella sua versione cinematografica — scrive la regista Michela Andreozzi nelle note di presentazione — è uno dei romanzi di formazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza. Più della letteratura, o forse in modo più efficace, il cinema mi ha insegnato gli infiniti modi di affrontare la vita e Fiori d’acciaio mi ha spiegato la famosa solidarietà femminile. Che, tradotto in azione, significa conservare la propria identità, ritagliarsi un ruolo nel mondo, costruirsi uno spazio, intessere delle relazioni o alimentare dei conflitti e, malgrado tutto, essere capaci di unirsi. Fiori d’acciaio è l’occasione di costruire, una banda di soliste in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando serve; disegnare personaggi anche estremi ma capaci di ascoltarsi, o di imparare ad accogliersi senza snaturarsi. E poi c’è l’affetto. Se c’è una cosa che le donne sanno fare, è essere terribili, spietate e capaci di affrontarsi, insomma, dei fiori di acciaio, senza mai smettere di amare».

Lo spettacolo è prodotto da Francesco Bellomo per Corte Arcana, Virginy Film, L’Isola Trovata.

Biglietti nelle biglietterie dei teatri che ospitano lo spettacolo (Osimo, Teatro La Nuova Fenice tel. 071/9307050; Fermo, Teatro dell’Aquila 0734/284295; Fano, Teatro della Fortuna 0721/830742; San Severino, Teatro Feronia 0733/634369; Fabriano, Teatro Gentile 0732/3644), biglietterie del circuito AMAT/vivaticket e su vivaticket.com.

Info AMAT 071/2072439, amatmarche.net.

Inizio spettacoli: Osimo, ore 21.15; Fermo ore 21; Fano ore 21, domenica ore 17; San Severino ore 20.45; Fabriano ore 21.