Appuntamento a Osimo con “Il circo delle bolle di sapone in su” Domenica 12 gennaio al teatro La Nuova Fenice

Secondo appuntamento, domenica 12 gennaio, per Famiglia a teatro il cartellone per i più piccoli del Teatro La Nuova Fenice di Osimo realizzato da Comune, A.S.S.O e Amat con il sostegno di Regione Marche e MiC. In scena Circo Ribolle con “Il circo delle bolle di sapone in su” uno spettacolo di danza e circo vivace e colorato, dove protagonista è la magia delle bolle di sapone.

Sono gli attori-bollatori-ballerini Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi, Giusi Salvia, Giuseppe Scavone, Soledad Flemma, Tosca Valente a disegnare le coreografie e a giocare con la drammaturgia di questa vitale messa in scena di Michelangelo Ricci, dando vita ad una miriade di bolle, grandi e piccole, con le loro mani nude o facendo riferimento a strani congegni per reinventare storie esilaranti e divertentissime. Questi attori raccontano con garbo stupefacente, senza far spreco di parole, come la poesia sia vicina alla vita e viceversa. Non solo bolle ma anche artisti che si muovono animando con gag e clownerie il foyer, la sala, l’esterno del teatro inscenando così un vero circo fatto di numeri senza animali e magia in un mondo che ricorda l’infanzia, nel quale il tempo resta sospeso.

Biglietti e informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/9307050 aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20 e il giorno di spettacolo dalle ore 16, AMAT 071/207243.

Inizio ore 17.