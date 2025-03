Valerio Aprea al teatro Giacconi di Chiaravalle con lo spettacolo “LaPocalisse” Sabato 29 marzo alle ore 21.00

Valerio Aprea con “LaPocalisse”, su testi di Marco ‘Makkox’ Dambrosio, chiude sabato 29 marzo “Ecletticittà”, la stagione in abbonamento del Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle, proposta da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura.

L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile.

Ma siamo proprio sicuri? Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che sembra ineluttabile? E se sì, a quali condizioni? Attraverso quali ostacoli? Siamo ancora in tempo per correggere la rotta? Ma poi, soprattutto, la vogliamo davvero correggere questa rotta?

Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e all’inerzia che lo frena. Un assolo iperbolico sulla nostra resistenza e difficile adattabilità al nuovo, in una circumnavigazione attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia.

Attore poliedrico, Valerio Aprea porta il proprio personalissimo stile sul palco e in importanti produzioni televisive e cinematografiche italiane.

Biglietti e informazioni: Teatro Giacconi tel. 071/7451020, biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket, vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Info AMAT tel. 071/2072439, Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle (tel. 071/9499266).

Inizio ore 21.