Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi Show: parte il festival Agugliano Estate 2025 Mix esplosivo tra teatro e cabaret con i mitici personaggi di Zelig. Sabato 14 giugno ore 21.30 - Teatro all'Aperto - Parco delle Querce

Agugliano Estate 2025 sta per cominciare! Manca pochissimo alla serata inaugurale!

Il Comune di Agugliano, in collaborazione con AMAT e l’Associazione La Guglia, apre la rassegna estiva con due fuoriclasse della comicità: Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi!

Sabato 14 giugno

Teatro all’Aperto – Parco delle Querce, Agugliano

Ore 21.30

Non perdere uno show esplosivo tra teatro e cabaret, con i mitici personaggi di Zelig – come l’assessore Cangini e l’imprenditore Teddi Casadey – per una serata di risate e leggerezza tutta romagnola!

Biglietti ancora disponibili:

Intero: €15

Ridotto: €12 (under 25 e soci La Guglia)

Super ridotto: €5 (under 14)

Affrettati! Acquista ora su Vivaticket, nei punti AMAT Vivaticket e:

Ex-Aquilone – Agugliano, via Martiri della Resistenza (giovedì, ore 17.30–19.00)

Biglietteria Parco delle Querce la sera dell’evento

Info: 351.9989325 – 329.9293623

associazionelagugliaets@gmail.com

Ti aspettiamo per dare il via insieme ad Agugliano Estate 2025!