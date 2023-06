Ancona, donati tre letti pediatrici elettrici all’ospedale Salesi Da parte della Fondazione Vittorio Merloni

Sono tre i letti pediatrici elettrici donati dalla Fondazione Vittorio Merloni alla SOSD Malattie Infettive Pediatriche del Presidio Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e inaugurati dai piccoli degenti.

“Sono lettini elettrici con sponde leggere e robuste, ad altezza e lunghezza variabili con ampia possibilità di movimentazione attivabile dall’operatore con facilità tramite comandi integrati sul montante fuori dalla portata del bambino ” – spiega la Dr.ssa Ines Carloni, Responsabile della SOSD. ” Questi lettini ad alta automazione sono fondamentali – ha aggiunto – perché migliorano il comfort, la sicurezza dei pazienti e aiutano chi li assiste in un reparto dove spesso, purtroppo, le degenze sono di lunga durata a causa di patologie complesse.”

Il Reparto di Malattie Infettive Pediatriche infatti è Centro Regionale di riferimento per malattie infettive congenite, infezione da HIV, infezione tubercolare e malattie batteriche invasive neonatali e pediatriche.

La Direzione Generale ringrazia la Fondazione Vittorio Merloni per la sensibilità dimostrata nel contribuire al miglioramento del Centro, con un beneficio sia per gli operatori sanitari che per i piccoli pazienti e le famiglie che li assistono.