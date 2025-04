Screening oncologici: a maggio serie di incontri sull’importanza della prevenzione "Cogliere queste opportunità di diagnosi precoce offerte dalla sanità marchigiana è fondamentale per salvare vite"

Nell’ottica di aumentare la consapevolezza delle persone sull’importanza di sottoporsi regolarmente agli esami di screening offerti attivamente e gratuitamente dalla Regione Marche, la UOC ISP Screening Oncologici della AST Ancona ha programmato per il mese di MAGGIO tre incontri pubblici con la popolazione per condividere con i cittadini i vantaggi, le modalità di accesso e di esecuzione degli screening oncologici organizzati dal servizio sanitario nazionale.

Il primo incontro si svolgerà in ANCONA presso la sede ex Crass in Via C. Colombo 106, MERCOLEDI’ 7 MAGGIO alle ore 18 all’aperto, sotto la magnolia centenaria del parco. Il secondo incontro è stato programmato per SABATO 10 MAGGIO alle ore 10 a JESI presso Palazzo Bisaccioni in piazza Colocci 4, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Il terzo incontro si svolgerà a FABRIANO in via Gioberti, 5 sede della Fondazione CARIFAC nella giornata di SABATO 24 MAGGIO alle ore 10. Un quarto incontro si terrà a SENIGALLIA nel prossimo mese di ottobre (la data e la sede sono ancora da definire).

Partecipare agli screening oncologici organizzati consente di diagnosticare i tumori precocemente, cioè prima della comparsa di sintomi e di poter intervenire con cure più efficaci: il risultato è una importante riduzione della mortalità per i tumori del colon retto, della mammella e della cervice uterina. Gli incontri tra gli operatori degli screening oncologici ed i cittadini saranno dunque un momento di confronto e occasioni per rispondere a domande e quesiti.

“Continuiamo a lavorare per diffondere la consapevolezza dell’importanza dalla prevenzione e dell’adesione agli screening oncologici – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Cogliere queste opportunità di diagnosi precoce offerte dalla sanità marchigiana è fondamentale per salvare vite. Come Regione abbiamo potenziato gli screening consapevoli dell’importanza della prevenzione per questo invito tutti i cittadini ad aderire”.

da: AST Ancona