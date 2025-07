Per Agugliano Estate 2025, un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol Gianmarco Carroccia al Parco delle Querce sabato 26 luglio

“Agugliano Estate 2025“, rassegna proposta al Parco delle Querce da Comune con Associazione La Guglia e AMAT con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche prosegue sabato 26 luglio, con Gianmarco Carroccia in “Emozioni“, un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol.

Carroccia interpreta, con fedeltà e rispetto filologico, il repertorio del duo Battisti/Mogol. Un viaggio tra le canzoni dei due maestri della canzone italiana che ripercorre le tappe più significative di una delle collaborazioni più amate della musica italiana, con arrangiamenti fedeli agli originali e un racconto biografico che accompagna ogni brano.

Chiusura sabato 2 agosto con I Notturni in “Parole di Faber” che ripropone le atmosfere dei grandi concerti di Faber, anche quelli con la PFM.

Biglietti posto unico euro 15, ridotto euro 12 (under 25 e soci La Guglia) e euro 5 (under 14) in vendita nelle biglietterie AMAT Vivaticket, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), alla biglietteria al Parco delle Querce le sere di spettacolo dalle 20. I ridotti si possono acquistare solo in presenza nei punti vendita AMAT Vivaticket, all’Ex-Aquilone (ad Agugliano) e alla biglietteria al Parco delle Querce.

Informazioni AMAT 071 207 2439 amatmarche.net e Associazione La Guglia 351 998 9325 – 329 929 3623 associazionelagugliaets@gmail.com.

Inizio ore 21.30 ***