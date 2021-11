Violento scontro sull’A-14, autostrada chiusa al traffico per quasi un’ora L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche

Scontro da brividi alle prime luci dell’alba di lunedì 8 novembre nel tratto autostradale dell’A-14 compreso tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 6.30 nei pressi del chilometro 246, in direzione sud. Tre i veicoli rimasti coinvolti nell’incidente: un autocarro e due automobili.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Osimo, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno provveduto a estrarre un ferito dalle lamiere della sua vettura. Dopo le prime cure, l’uomo è quindi stato trasferito in ambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona: le sue condizioni non sarebbero tali da far temere il peggio.

Il tratto dell’autostrada è rimasto interdetto al traffico per poco meno di un’ora; presente sul luogo dell’incidente anche il personale della Polizia Stradale.