Rapinò un ufficio postale di Macerata, 37enne arrestata a Jesi Per la donna, originaria di San Severino Marche, si sono aperte le porte del carcere d Pesaro

171 Letture Cronaca

Una 37enne originaria di San Severino Marche è stata arrestata dai Carabinieri in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso a suo carico dal Tribunale di Macerata.

Nel marzo del 2018, insieme a un complice, la donna aveva preso parte a una rapina presso l’ufficio postale di via Lorenzoni, a Macerata. In quell’occasione, armati di una pistola verosimilmente finta e di un taglierino, i due malviventi non avevano esitato a minacciare un’anziana presente al momento del fatto.

Recentemente il giudice del Tribunale di Macerata ha condannato in via definitiva la 37enne alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Rintracciata dalle forze dell’ordine nella sua casa di Jesi, dove si era stanziata da tempo, la donna è stata trasferita nel carcere femminile di Pesaro.